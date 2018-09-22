Митрополит Онуфрий рассказал, почему человек, который не чтит Бога, не может любить Родину

Если мы хотим блага своему государству, своему народу, то должны любить, прежде всего, Бога.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в Чернигове, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как подчеркнул Предстоятель, о том, что мы в своей жизни должны прежде всего любить Бога, нам напоминает святитель Феодосий Черниговский, память которого чтим. А его святая жизнь и нетленные мощи говорят о том, что «тот, кто живет с Богом, будет жить вечно».

«За годы своей земной жизни, которые Господь нам отводит, человек должен засвидетельствовать, что хочет пожинать в вечности, причастником чего он хочет быть: или вечной жизни, которая наполнена счастьем, радостью и Божьим благословением, или того существования, которое наполнено болезнями, скорбями и печалями», — объясняет Блаженнейший владыка.

По словам Архипастыря, правильно вести земную жизнь, правильно любить ближнего и свою землю нас учит именно Бог, а воспитывается эта любовь через исполнение Божьих Заповедей. «Когда мы говорим о Боге, но не выполняем Его Заповедей, то не можем полюбить Бога по-настоящему. Когда человек начинает делать то, что ему говорит Бог, исполнять Его волю, то познает, что Бог действительно есть Любовь, что Бог есть Добро, Бог есть Милосердие, Бог есть Жизнь. Когда человек это познает, то в человеке возгорается ответная любовь к Богу», — отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Поэтому, по словам Владыки, те, кто сегодня «бьют себя в грудь и доказывают, что любят Украину, но Бога не почитают, не могут ничего и никого любить».

Митрополит Онуфрий добавил, что «не политики низводят благословение на землю, а Бог и те простые люди, которые постоянно молятся и творят Его волю.

«Когда мы будем пытаться заставлять себя молиться, терпеть друг друга, любить друг друга, быть милостивыми друг к другу, то наше сердце откроется для Бога, и Божье благословение будет на всех нас и на тех, кто живет рядом с нами, на всей нашей земле. И Бог поможет нам достойно провести свою земную жизнь, провести ее так, чтобы она была для нас началом вечной блаженной жизни на Небе, где и находится свт. Феодосий», — резюмировал Предстоятель УПЦ.