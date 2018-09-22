В Мукачевском кафедральном соборе Рождества Богородицы отметили престольный праздник

В пятницу, 21 сентября, в день молитвенной памяти Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии управляющий Мукачевской епархией, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил архиерейское богослужение в Мукачевском кафедральном соборе в честь Рождества Богородицы.

Во время Божественной литургии владыка вместе с духовенством вознес молитвы за мир в Украинской земле, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

За богослужением была совершена хиротония. Протодиакон Сергей Ловга был рукоположен в сан иерея.

После литургии состоялся крестный ход вокруг собора, а затем владыка поздравил всех с праздником.