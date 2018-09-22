В Каменском прошел молебен на месте разрушенного храма

В день празднования Рождества Божией Матери, 21 сентября, духовенство и прихожане Свято-Николаевского кафедрального собора города Каменское совершили молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородицы у памятного креста на месте разрушенного в 1964 году храма Рождества Божией Матери (ныне – территория Днепровского металлургического комбината), а также заупокойную литию о всех служивших и молившихся в этом храме.

По окончании молебна клирик собора протоиерей Александр Князюк обратился к верующим со словами поздравления с праздником, а также призвал не забывать Церковную историю, сообщает сайт Каменской епархии УПЦ.

Сельская церковь Рождества Божией Матери была освящена в 1787 году, в 1873-79 годах был построен новый храм на каменном фундаменте, а в 1964 году этот храм был разрушен.