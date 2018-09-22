Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в Чернигове

В день памяти обретения и перенесения мощей святителя Феодосия Черниговского, 22 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Чернигова.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель УПЦ обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После отпуста Блаженнейший Владыка поздравил присутствующих с праздником и вручил митрополиту Черниговскому и Новгород-Северскому Амвросию орден святого равноапостольного князя Владимира I степени за труды на благо Церкви и по случаю 75-летия.

Митрополит Амвросий произнес благодарственное слово, после чего состоялся молебен и крестный ход вокруг Троицкого собора с мощами свт. Феодосия.