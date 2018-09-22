Ученые и богословы соберутся на международной конференции, посвященной Евангелию от Матфея

Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия совместно с международным Обществом новозаветных исследований (Studiorum Novi Testamenti Societas), а также Высшей школой экономики (ВШЭ) 24-28 сентября проведет конференцию «Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст».

На конференции будет представлено более полутора десятков докладов ведущих специалистов по Новому Завету; среди них авторы исследований и комментариев, которые стали классическими для современной науки, сообщает patriarchia.ru.

В программе форума — пленарный доклад ректора ОЦАД митрополита Волоколамского Илариона на тему «Евангелие от Матфея в церковной традиции и в современной науке».

"Тематические круглые столы, которыми завершается каждый рабочий день конференции, призваны стать отправной точкой для диалога и сотрудничества между возрождающейся российской библеистикой и библейской наукой Оксфорда, Кембриджа, Тюбингена и других ведущих западных университетов", - сообщают организаторы.