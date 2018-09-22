Предстоятели Александрийской и Польской Церквей обратились с призывом решить «церковные недоразумения» в Украине

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и Митрополит Варшавский и всей Польши Савва обратились с призывом ко «всем, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской Церкви, сделать все возможное для избежания конфликта из-за этого вопроса».

Текст обращения опубликовало греческое агентство церковных новостей romfea.gr, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы, главы двух Поместных Церквей, — которые встретились на польской земле и, осознавая ответственность за жизнь Святого Православия в современном мире, его мир, единство и соблюдение догматического и канонического порядка, перед лицом испытаний, которые переживает сегодня Православие в Украине — в духе братской любви мы призываем всех, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской Церкви, сделать все, что от них зависит, для избежания конфликта из-за этого вопроса и установления мира на Украинской земле.

Совершая Божественную литургию в праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, мы молимся о единстве и мире Украинского народа. Вместе с тем, мы направляем наши братские поздравления Главам Поместных Православных Церквей и всей Полноте Святого Православия», - сказано в обращении.