Александро-Невское братство в Канаде отметило первую годовщину своего основания

В канун прaзднования перенесения мощей благоверного Великого Князя Александра Невского (отмечается 12 сентября), носящее его имя Братство при храме Смоленской Иконы Божией Матери в канадском городе Джексонс Пойнт, Онтарио отметило годовщину своего создания, приняв участие в молебне и устроив праздничную трапезу для всех прихожан.

Созданное по благословению Архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила братство за короткий срок объединило прихожан, которые активно участвуют в духовном и социальном служении, сообщает официальный сайт Русской Православной Церкви Заграницей.

В частности, для помощи малоимущим в муниципальном округе братство организовало сбор денежных средств и продуктов питания. В фудбанк Georgina Community Food Pantry было переданы большое количество свежих овощей и фруктов, риса, рыбных и овощных консервов, макаронных изделий, сухих завтраков.

По уже сложившейся традиции в канун Рождества Христова и Светлой Пасхи Христовой настоятель храма о. Максим Аброскин и представители братства Святого Благоверного Князя Александра Невского посещают работников экстренных служб: полиции, пожарных, парамедиков региона Йорк. Они благодарят их за самоотверженную службу и привозят праздничные угощения.

Вскоре члены братства получат новое послушание: они будут оказывать помощь отцу настоятелю в преподавании Закона Божия во вновь открывающейся при храме воскресной школе для детей от 4 до 12 лет.

Не обходятся без участия братства и ремонт храма, и благоустройство храмового комплекса, и все работы, где нужны крепкие мужские руки. Но главным является молитвенное участие братьев в богослужениях и помощь священнику в алтаре.