Одесские священники приняли участие в флешмобе «Юбилей мира»

В пятницу, 21 сентября, духовенство, православная молодежь и воспитанники воскресных школ Одесской епархии УПЦ приняли участие в флешмобе «Юбилей мира», организованным Одесским областным Советом Мира.

Мероприятие было приурочено к празднованию Международного дня мира, а его целями стали воспитание патриотических и миротворческих чувств у молодежи и привлечение внимания к проблеме защиты юного поколения, сообщает "Православная Одесса".

Флешмоб проходил вдоль Приморского бульвара от здания городского совета до памятника Дюка. В празднике приняли участие епископ Южненский Диодор, председатели отделов по делам молодежи и Образования и Катехизации Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко и протоиерей Дмитрий Яковенко, мужской хор Свято-Иверского монастыря, студенты духовных школ и женский хор регентского отделения Одесской духовной семинарии при поддержке Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря.

"Таким образом Церковь выразила свою поддержку за Мир в стране и присоединилась к совместной молитве об Украине", сообщает издание. Также в мероприятии приняли участие студенты одесских вузов, школьники, юные моряки Мореходного училища им. Маринеско и танцевальные коллективы.