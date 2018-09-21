цей матеріал доступний українською

В Кропивницком прошел молебен для байкеров

23:37, 21 сентября 2018
Православие
144 0
В Кропивницком прошел молебен для байкеров / orthodox-kr.org.ua/ Фото: Dozor

В храме участники мероприятия почтили память погибших собратьев молитвой. Об этом сообщается на сайте Кировоградской епархии УПЦ.

/ orthodox-kr.org.ua/ Фото: Dozor

На церковном дворе байкеры выложили крест из свечей.

/ orthodox-kr.org.ua/ Фото: Dozor

«Возможно, это немного неформально для Церкви. Сейчас такое время, что Церковь не может находиться в стенах или на территории, она должна выходить к людям. Сегодняшняя наша молитва за упокой — это наше внимание к людям, которые нуждаются в этом, для них это очень важно. Мы дружим уже не первый год, совместно проводим различные мероприятия», - рассказал протоиерей Иоанн Верескун.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter