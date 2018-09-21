В Кропивницком прошел молебен для байкеров

В Кропивницком 18 сентября на территории Благовещенского храма состоялась встреча сообщества байкеров с духовенством.

В храме участники мероприятия почтили память погибших собратьев молитвой. Об этом сообщается на сайте Кировоградской епархии УПЦ.

На церковном дворе байкеры выложили крест из свечей.

«Возможно, это немного неформально для Церкви. Сейчас такое время, что Церковь не может находиться в стенах или на территории, она должна выходить к людям. Сегодняшняя наша молитва за упокой — это наше внимание к людям, которые нуждаются в этом, для них это очень важно. Мы дружим уже не первый год, совместно проводим различные мероприятия», - рассказал протоиерей Иоанн Верескун.