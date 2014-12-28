Киевская духовная академия выпустила фильм «Один шаг к великому служению»

По благословению управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора КДАиС митрополита Бориспольского и Броварского Антония, к 400-летнему юбилею Киевских духовных школ, Киевская духовная академия совместно с телерадиокомпанией «Глас» выпустили фильм «Один шаг к великому служению», сообщает сайт КДАиС.

Кинофильм повествует о жизни и быте студентов Киевских духовных школ. Основная тема – путь к священству. Герои – студенты, которые рассказывают о наиболее сокровенных помыслах, подтолкнувших к важнейшему жизненному шагу – принятию священного сана.

Автор ленты дает ответы на вопросы: как проходит учеба, чем студенты заполняют свой день. Будущие священники делятся своими радостями и ожиданиями по поводу своего жизненного выбора.

Кинофильм будет интересен поклонникам жанра авторского кино, увлекающимся тематикой религии, христианства и духовного образования.