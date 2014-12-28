Власти Ровенщины по захвату церквей: Это грех, иначе и не назовешь

И.о. председателя Ровенской ОГА Юрий Приварський, комментируя ситуацию с захватом церквей, отметил: “Каждый конфликт имеет свои причины. И наша основная задача - четкое соблюдение законодательства и сотрудничество с правоохранительными органами.

Мы не можем принять чью-то позицию и поддерживать ту или иную конфессию. Если есть нарушения законодательства, оно должно быть предметом расследования. Я бы очень хотел, чтобы вопрос принадлежности храмов решались не путем избиения друг друга, а в цивилизованном законодательном поле.

Если есть община, которая желает перейти в другой патриархат, то ничто не ограничивает ее в праве обращения в суд. В суде они могут доказать, что здание храма построено за их средства, и приобрести право собственности. Также очень неприятно, что во многих случаях различные политические силы на указанном основании сознательно расшатывают ситуацию и зарабатывают себе “дивиденды”.

“Это грех, иначе и не назовешь”, - сказал Ю. Приварський.

В то же время, заместитель председателя Ровенской ОГА Тарас Пустовит отметил: «О ситуации, которая сложилась у нас с храмами, мы с председателем знаем. Это было известно и органам МВД и СБУ, в которых была оперативная информация о том, что ночью планируется ряд увлечений. Но все то, что под прикрытием ночи было сделано представителями УПЦ КП, до добра не доведет, ведь законы и Конституцию Украины никто не отменял. Поэтому Юрий Юрьевич, опираясь на законодательство, сегодня все решит», - сказал заместитель председателя ОГА Тарас Пустовит.

Официальный сайт УПЦ по сообщению Ровенского агентства новостей ERVE.UA