В Беларуси открыли благотворительную выставку, посвященную святой Валентине Минской

В Дзержинском историко-краеведческом музее открылась выставка «Святая земли моей», посвященная жизни и подвижническому пути блаженной Валентины Минской — уроженки деревни коски Минского уезда, ныне входящей в состав Дзержинского района Минской области Беларуси.

На экспозиции представлены работы участников Международного художественного пленэра «Святость земли Белорусской». Третий по счету арт-форум этим летом собрал 16 художников из Беларуси, России, Украины, Молдовы, сообщает официальный портал БПЦ.

Одна из целей пленэра — дать возможность творческим людям поучаствовать в делах милосердия, использовать свой дар для помощи страждущим по примеру блаженной Валентины. По итогам арт-форума средства, вырученные от продажи работ участников пленэра, пойдут на помощь ребятам из Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов.

Сегодня имя святой Валентины Минской известно не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Святая Валентина родилась в 1888 году в семье священника Феодора Чернявского, который служил настоятелем Никольского храма в селе Станьково. Ей пришлось пережить две мировые войны и репрессии верующих со стороны советской власти. Мужья ее сестер — священники — попали в тюрьмы и лагеря. Саму Валентину с матерью новые власти выгнали из дома, конфисковали имущество. В итоге святую поразила болезнь: тридцать три года, до самой смерти, она была прикована к постели. Многие приходили к ней за советом или благословением. В феврале 1966 года подвижница отошла ко Господу, а позже выяснилось, что деньги, которые ей давали люди, она как пожертвование отсылала в Почаевскую лавру. В 1990-х годах появились первые публикации об этой праведнице, а в феврале 2006 года она была канонизирована и прославлена Белорусской Православной Церковью в лике блаженных.

В биографии Валентины Минской много интересных и необычных фактов. В пять лет она принесла из леса маленькую елочку и посадила ее недалеко от храма в Косках. Валентина усердно поливала елочку и молилась Господу, чтобы деревце росло и крепло. Елочка выросла в форме креста.

Еще один случай, однажды произошедший с юной Валентиной, указал на ее избранничество свыше. Корабль, на котором она плыла в Кронштадт вместе со своим дядей протоиереем Владимиром Свирским, должен был неминуемо столкнуться со встречным судном. Валентина стала молиться, и корабли чудом разминулись.

Выставка «Святая земли моей» будет работать до конца сентября.