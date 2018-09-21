В УПЦ сообщили о появлении в Фейсбуке фейковых страниц митрополитов

Митрополит Овручский и Коростенский Виссарион напомнил, что страница в Facebook «Виссарион Стретович», с которой распространяется провокационная информация является фейковой, к ней Овручская епархия УПЦ не имеет отношения.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Овручской епархии.

«В связи с тем, что в соцсети Facebook кто-то создал страницу под названием «Виссарион Стретович», на которой отображается различная провокационная информация, к которой я, митрополит Овручский Виссарион, не имею никакого отношения, считаю своим долгом еще раз сообщить: это фейковая страница, созданная некоторыми врагами Святой Христовой Церкви», – говорится в обращении.

20 сентября в сети появилось распоряжение от имени митрополита Виссариона, в котором осуждается решение Синода РПЦ от 14 сентября. В сообщении также предлагается прекратить поминовение Патриарха Кирилла.

Недавно в Facebook был зарегистрирован еще один фальшивый аккаунт – наместника Святогорской лавры. Фальшивый профиль «Митрополит Арсений Яковенко» никакого отношения к Святогорской лавре не имеет, предупредили в Святогорской обители. Впоследствии аккаунт был удален из соцсети.