Митрополит Онуфрий в день Рождества Богородицы рассказал верующим о празднике радости

В день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел, перед началом богослужения Предстоятеля встречали архиереи, духовенство, воспитанники, студенты КДАиС и прихожане Академического храма Киевских духовных школ.

Блаженнейший Владыка поздравил паству с праздником и объяснил верующим значение события, которое вспоминается сегодня.

"Праздник Рождества Божьей Матери — это праздник радости, потому что Рождество Божьей Матери выражает радость всей вселенной. Через Нее пришел на землю Сын Божий, Который принял на себя человеческую природу, освятил и спас ее. Мы благодарим Бога за Его милосердие к нам и просим Пресвятую Деву Владычицу, чтобы Она наставляла нас Своими святыми молитвами и помогала нам преодолеть те трудности, которые мы встречаем на пути земного странствования, чтобы мы Ее молитвами стали небожителями", - сказал Митрополит Онуфрий.

За богослужением были вознесены молитвы о мире в Украине.

Завершилось праздничное богослужение чином славления перед иконой Рождества Пресвятой Богородицы.