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Столичный Десятинный монастырь УПЦ отмечает престольный праздник

14:59, 21 сентября 2018
Православие
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Престольный праздник в Десятинном монастыре / desyatynniy.org

В столичном Десятинном монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября была совершена праздничная литургия в честь престольного праздника обители.

Богослужение возглавил наместник монастыря епископ Гедеон, сообщает пресс-служба обители.

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Владыке сослужили  братия монастыря в священном сане.

В конце Богослужения был совершён крестный ход вокруг храма и места первого кафедрального храма Киевской Руси, Десятинного собора Пресвятой Богородицы.

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