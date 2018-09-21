Столичный Десятинный монастырь УПЦ отмечает престольный праздник
14:59, 21 сентября 2018Православие
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Престольный праздник в Десятинном монастыре / desyatynniy.org
В столичном Десятинном монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября была совершена праздничная литургия в честь престольного праздника обители.
Богослужение возглавил наместник монастыря епископ Гедеон, сообщает пресс-служба обители.
Владыке сослужили братия монастыря в священном сане.
В конце Богослужения был совершён крестный ход вокруг храма и места первого кафедрального храма Киевской Руси, Десятинного собора Пресвятой Богородицы.
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