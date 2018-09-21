Столичный Десятинный монастырь УПЦ отмечает престольный праздник

В столичном Десятинном монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября была совершена праздничная литургия в честь престольного праздника обители.

Богослужение возглавил наместник монастыря епископ Гедеон, сообщает пресс-служба обители.

Владыке сослужили братия монастыря в священном сане.

В конце Богослужения был совершён крестный ход вокруг храма и места первого кафедрального храма Киевской Руси, Десятинного собора Пресвятой Богородицы.