Во время Рождественских святок в Киево-Печерской лавре состоится песенный фестиваль колядок

11 января 2015 года под патронатом наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и благодаря усилиям иеромонаха Илариона во время Рождественских святок состоится Всеукраинский песенный фестиваль колядок и щедривок. Об этом сообщает сайт lavra.ua.

В программе фестиваля «Рождественский перезвон» примут участие: хор храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник», детский хор храма бессребреников Косьмы и Дамиана Римских «Радуйся», квартет Свято-Ильинского храма, детский хор «Ласточка», семейный квартет Тарасенков, хоровая капелла мальчиков и юношей «Колокольчик», трио солисток Национальной филармонии Украины «Казачка», Академический камерный хор «Крещатик».

Фестиваль будет проходить в лаврском соборе Успения Пресвятой Богородицы. Начало в 17 часов. Вход свободный.