Православные празднуют Рождество Богородицы: история и традиции праздника (видео)

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — полное название праздника, который Русская Православная Церковь отмечает 21 сентября по новому стилю (8 сентября по старому стилю). Это один из двунадесятых православных праздников. Двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Рождество Богородицы — Богородичный праздник.

Событие, которое мы празднуем в этот день, не описано в Новом Завете. Знания о нем пришли к нам из Церковного Предания, одного из источников нашего вероучения, вместе со Священным Писанием.

Предание, рассказывающее о Рождестве Девы Марии, а именно — Протоевангелие Иакова — было написано во II веке. А отмечать праздник как отдельный значимый день стали ко второй половине V века. Об этом мы, например, читаем у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы).

КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

Православные христиане празднуют Рождество Девы Марии 21 сентября по новому стилю (8 сентября по старому стилю). Это непереходящий праздник, то есть дата его остается неизменной каждый год.

Праздник по православной традиции продолжается 6 дней, с 20 по 25 сентября. Этот период включает предпразднство и попразднство. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ НА РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

Если не приходится на среду или пятницу, в этот день поста нет, то есть верующим разрешается есть любую пищу.

СОБЫТИЯ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В Новом Завете мы не найдем практически ничего о земной жизни Богородицы. Евангелия не дают сведений о том, кто были родители Девы Марии и при каких обстоятельствах она родилась.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы основан на Церковном Предании. Существует так называемое Протоевангелие Иакова, написанное в II веке. В нем мы читаем, что Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима и Анны. Иоаким был выходцем из царского рода, а Анна — дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных лет и были бездетны. Это было источником скорби для пары и вызывало общественное порицание.

Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, первосвященник не разрешил ему принести жертву Богу, сказав: «Ты не создал потомства Израилю». После этого безутешный Иоаким удалился в пустыню для молитвы, Анна же осталась дома и тоже молилась. В это время им обоим явился ангел и каждому возвестил: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире».

Узнав радостную новость, супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима.

После этого Анна зачала. Как пишет Протоевангелие Иакова, «прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила». Праведники дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать только к V веку. Первые упоминания о нем мы читаем у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы). Также о празднике пишут святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. А в Палестине существует предание о том, что святая равноапостольная царица Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

ИКОНА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

Самые древние изображения событий Рождества Божией Матери мы встречаем к X-XI веках. Это иконы и фрески. Например, роспись грузинского храма VII века в Атени. Весь этот храм посвящен Богородице.

Есть и другие древние изображения праздника: фрески в Киевском Софийском соборе (первая половина XI века) и в Преображенском соборе Мирожского монастыря (XII век), композиция в церкви Иоакима и Анны сербского монастыря Студеница (1304 год).

Традиционно на ранних иконах и фресках иконописцы изображали в центре композиции праведную Анну — мать Девы Марии. Роженица полулежит на высоком ложе, перед ней стоят женщины с дарами, акушерка и служанки, которые омывают Богородицу в купели.

С каждым веком этот иконописный сюжет обогащался все новыми и новыми подробностями. К примеру, стали изображать стол с принесенными дарами и угощениями, водоем, птиц. Сейчас икону Рождества Богородицы часто делают житийной, то есть дополняют основной сюжет отдельными композициями (клеймами) — сюжетами из истории события. Плач Иоакима в пустыне, благовестие Иоакиму и благовестие Анне, встреча супругов у Золотых ворот Иерусалимского храма и так далее.

До наших дней дошла роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, которую в 1502 году выполнил великий иконописец Дионисий. Это фреска над главным входом, которая изображает святую Анну на ложе; купель; приходящих поклониться Рожденной жен и дев с сосудами в руках; Иоакима и Анну с Девой Марией на руках.

ДОМ ИОАКИМА И АННЫ

Дом Иоакима и Анны — одна из христианских достопримечательностей Иерусалима. Как говорит Церковное Предание, Дева Мария родилась в доме своих родителей — праведных Иоакима и Анны. Располагался он в северо-восточной части Иерусалима, ныне это территория Мусульманского квартала Старого города, около Львиных ворот.

Православные и католики до сих пор спорят о том, где точно стоял дом, и построили монастырь и базилику на расстоянии 70 метров друг от друга. Православный монастырь святой Анны — место паломничества для многих христиан мира. На первом этаже обители — церковь в честь Рождества Божией Матери, а под зданием монастыря — древняя пещерка. Считается, что эта пещерка — часть дома Иоакима и Анны.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

У восточных славян церковные традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы тесно переплелись с народными.

На Руси Рождество Божией Матери называли «Малой Пречистою», по аналогии с «Большой Пречистою» — праздникои Успения Богродицы. А еще — Аспосов день, в который встречали «матушку-осенину», то есть осень. Вообще, времена года были для наших предков основным источником обычаев, обрядов и творчества: песен, пословиц, поговорок.

В Аспосов день ходили друг к другу в гости, чествовали молодоженов, накрывали богато стол. В эту пору крестьяне убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. Это был конец летних полевых работ и начало осенних приготовлений. Земледельцы благодарили Богородицу — Небесную покровительницу земледелия, Подательницу урожая, Спорительницу хлебов — за собранный урожай и просили Ее помощи на год будущий.

ПОСЛОВИЦЫ И ПРИМЕТЫ О РОЖДЕСТВЕ БОГОРОДИЦЫ

Пословицы и приметы о празднике Рождества Богородицы многое рассказывают нам о бытовой жизни восточных славян. Конец сбора урожая, осенние хлопоты, подготовка к долгой зиме вдохновляли людей на творчество. В коротких и метких присловьях глубокий христианский смысл праздника уступает место простым народным смыслам. Вот лишь некоторые из них:

Осенины — вторая встреча осени.

Бабье лето по Аспосов день (рязан.).

«Пречиста — картопля чиста» (укр.).

На вторую Пречистую заготавливают калину (укр.).

Луков день — с этого дня собирают лук с гряд (Яросл., Вологод.).

Пасиков день — убирают пчел с пасек или пчельников (Пенз., Сарат.).

Если в этот день хорошая погода — осень хорошая.

Злую муху закопать осенью в землю — прочие кусать не будут.

БОГОСЛУЖЕНИЕ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

В VI веке преподобный Роман Сладкопевец написал кондак Рождеству Богородицы, но текст его не сохранился до наших дней. Самое древнее песнопение праздника — тропарь«Рождество Твое, Богородице Дево». Скорее всего, он был составлен в V—VII веках. Кроме того в современную службу праздника входят, например, песнопения святителяАндрея Критского (VII век), преподобного Иоанна Дамаскина VIII век), Константинопольского патриарха Германа (VIII век).

ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

Глас 4

Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Перевод:

Рождество Твое Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды — Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.

КОНДАК РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

Глас 4

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни нашея.

Перевод:

Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева — от смерной гибели святым Твоим Рождением, Пречистая. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая: неплодная рождает Богородицу и питательницу Жизни нашей.

ВЕЛИЧАНИЕ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.

Перевод:

Величаем Тебя, Пречистая Дева, и почитаем святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.

«Фома в Украине», Информационно-просветительский отдел УПЦ