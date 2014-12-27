Митрополит Павел отвез к мощам Луки Войно-Ясенецкого икону, написанную в благодарность за чудо его исцеления

Икона святителя Луки написана ко дню Собора Крымских святых, который Церковь празднует 28 декабря

Икона святителя Луки написана ко дню Собора Крымских святых, который Церковь празднует 28 декабря

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел передал в дар в Свято-Троицкий собор города Симферополь специально написанную икону святителя Луки Войно-Ясенецкого.

Как сообщил в комментарии «УНИАН-Религии» владыка Павел, икона была написана ко дню праздника Собора Крымских святых, который Церковь отмечает 28 декабря, в благодарность за чудо исцеления, произошедшее с ним в марте этого года.

Икона написана для крестных ходов, ее размер 180х120 см.

Митрополит Павел отправился в Симферополь, чтобы лично передать икону в Свято-Троицкий собор, где хранятся мощи Луки Войно-Ясенецкого, и поблагодарить святителя за его помощь. Наместник лавры рассказал об истории написания иконы.

«В моей жизни последние два года были самыми тяжелыми. Сначала в крови нашли мышьяк и ртуть. Но проблемы со здоровьем не закончились. В мой организм попала редкая инфекция – такой диагноз поставили мне в Австрии в начале марта этого года. Туда меня отвезли с диагнозом “загадочный больной”. Так было написано в истории моей болезни.

Там, в австрийской больнице, на три дня мне отменили прием всех лекарств, чтобы провести исследование, сделать анализы. Все эти три самых тяжелых дня возле меня был святитель Лука Войно-Ясенецкий. Я видел его. Он стоял возле моей кровати в больничной палате. Через три дня мне поставили диагноз и прокапали первую капельницу, после чего, чудесное явление Луки Войно-Ясенецкого прекратилось. Я не должен был выжить. Но Господь милостив. По молитвам святителя Луки мне стало лучше, я пошел на поправку.

В благодарность за свое исцеление я заказал икону святителя Луки, чтобы передать в собор, где хранятся его мощи. На это я взял благословение у Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

Молитесь святителю Луке, просите его помощи. Если мы сердечно молимся, мы получим Божию милость и благодать», - сказал митрополит Павел.