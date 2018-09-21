В Беларуси презентуют книгу о жизни и подвиге священномученика протоиерея Иоанна Восторгова

В Беларуси 21 сентября состоится презентация книги епископа Борисовского Вениамина «Я готов… жизнь и подвиг священномученика протоиерея Иоанна Восторгова».

Книга посвящена жизни и подвигу за Христа пострадавшего протоиерея Иоанна Иоанновича Восторгова (1867-1918), который достаточно известен в среде верующего народа, сообщает официальный портал БПЦ.

"Образ этого священномученика должен стать для пастырей высоким примером служения Богу, а для всего общества — духовно-нравственной опорой в наше время", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 21 сентября Доме культуры города Борисов.

В программе презентации книги - просмотр видеофильма, посвященного столетию мученической кончины священномученика Иоанна Восторгова.