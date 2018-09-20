Митрополит Онуфрий возглавил богослужение накануне престольного праздника в Академическом храме Киевских духовных школ

Накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 20 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киевской духовной академии и семинарии.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Перед началом богослужения Предстоятеля встречали воспитанники, студенты КДАиС и прихожане Академического храма во главе с ректором Киевских духовных школ епископом Белогородским Сильвестром.

Перед чтением кафизм на утрени со словом проповеди к собравшимся обратился студент II курса Киевской духовной академии Орест Жигало.

Завтра, в день праздника, Блаженнейший Владыка возглавит Божественную литургию в этом же храме. Начало богослужения в 8.00.