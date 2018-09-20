Митрополит Онуфрий посетит Черниговскую и Одесскую епархии УПЦ

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 22 и 29-30 сентября посетит Черниговскую и Одесскую епархии.

Архипастырские визиты приурочены к церковно-историческим памятным датам, сообщает "Фома в Украине".

В эту субботу Предстоятель вместе с митрополитом Черниговским и Новогород-Северским Амвросием духовенством и мирянами Черниговской епархии отпразднует обретение и перенесение мощей святителя Феодосия Черниговского.

Торжественное богослужение состоится в Свято-Троицком соборе Чернигова. В 6.00 начнется акафист чествуемому святому перед его мощами, в 8.45 состоится встреча Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и начнется Литургия, после которой запланирован крестный ход вокруг собора.

На следующих выходных Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетит Одессу, Измаил и Болград (Одесская область).

В субботу, 29 сентября, он возглавит торжества в честь преподобного Кукши Одесского. Литургия в одесском Успенском мужском монастыре начнется в 8.00.

Вечером того же дня Предстоятель прибудет в Свято-Покровский кафедральный собор г. Измаила, где возглавит всенощное бдение (начало в 17.00). На следующий день Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении иерархов Украинской Православной Церкви и братских Поместных Церквей совершит чин Великого освящения Спасо-Преображенского собора г. Болграда и Божественную литургию (начало в 8.30). По окончании Литургии состоится праздничный концерт в честь 1030-летия Крещения Руси и 180-летия собора.