В столичный храм великомученика Пантелеимона прибудут мощи святителя Николая Чудотворца

Столичный храм в честь святого великомученика Пантелеимона 24 сентября отмечает престольный праздник нижнего храма - в честь Зимненской иконы Божией Матери.

К этому событию в храм будет принесена великая православная святыня - мощи святителя Николая Чудотворца, которые хранятся в одесском Свято-Ильинском монастыре, сообщает Центр информации УПЦ.

Мощи святителя Николая будут находиться в храме в честь великомученика Пантелеимона с 23 сентября по 15 октября. В день престольного праздника состоятся торжества, которые возглавит епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Из Одессы в наш храм впервые будет принесена частица мощей святителя Николая, а также миро, которое эти мощи выделяют, - рассказывает настоятель храма протоиерей Александр Криницкий. - Святитель Николай является верной опорой для тех, кто к нему с верой обращается в сложных жизненных ситуациях. Каждый верующий имеет возможность прийти в наш храм и попросить о помощи святителя».

Поклониться святыне можно ежедневно с 8 утра до 19 вечера, а в 18.00 каждый день в храме будут служить водосвятный молебен.

В храме святого Пантелеимона Целителя верующие также имеют возможность поклониться Зимненской иконе Божией Матери - одной из двух копий известного образа, хранящегося в Зимненском монастыре на Волыни.

«Принесение мощей святителя Николая приурочено к престольному празднику нашего нижнего храма, который освящен в честь Зимненской иконы Божией Матери. Это икона, которой когда-то Патриарх Николай Хризоверхий благословил на брак греческую царевну Анну с князем Владимиром Крестителем. Это была семейная икона великих князей, которую затем передали на Волынь, и этот образ известен многими чудесами», - рассказал отец Александр.

Сама чудотворная икона хранится в Зимненском монастыре, а в киевском храме верующие имеют возможность поклониться ее точной копии, которую передали храму сестры Зимненской обители. К чудотворному Зимненскому образу обращаются по поводу различных жизненных ситуаций, особенно помогает молитва перед иконой женщинам, страдающим от бесплодия.

Храм в честь святого великомученика Пантелеимона находится в столичном районе ДВРЗ (ул. Алма-Атинская, 107 а).