Представитель УПЦ вошел в состав Синодальной богослужебной комиссии

25 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Рatriarchia.Ru.

Среди присутствующих на заседании итогового Священного Синода РПЦ были Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

Члены Синода утвердили новый состав Синодальной богослужебной комиссии под председательством архиепископа Курганского и Шадринского Константина. В нее вошли вместе с главой 15 человек. Среди них - епископ Ирпентский Климент, председатель Календарной комиссии Украинской Православной Церкви.

Во время заседания обсуждались текущие вопросы жизни Церкви и были подведены итоги работы РПЦ в текущем году.