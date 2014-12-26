Дети Донбасса получили подарки от московского Новоспасского монастыря

Рождественские и новогодние подарки детям Донбасса, собранные московским Новоспасским монастырем, доставлены в Донецкую и Луганскую области, сообщает РИА Новости.

"Почти 2,5 тысячи сладких подарков и более 4,5 тонн гуманитарной помощи для детей принесли в пункт сбора прихожане Новоспасского монастыря… Подарки будут распределены по детским домам, больницам, детским садам и школам Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении пресс-службы монастыря.

Всего в ходе акции "Соберем новогодние и Рождественские подарки детям Донбасса!", в которой помимо Новоспасского монастыря приняли участие храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке, московское отделение Императорского православного палестинского общества и межфракционная депутатская группа ГД РФ в защиту традиционных христианских ценностей, собрано 6730 сладких подарков, почти 12 тонн продуктов питания, книг, игр, игрушек и наборов для детского творчества.