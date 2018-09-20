Монахини написали Митрополиту Онуфрию икону "Миропросительница"

Необычная икона Божией Матери «Миропросительница» передана в дар Украинской Православной Церкви.

Как сообщает "Православие.ru" со ссылкой на пресс-служба Екатеринбургской епархии, икона написана сестрами Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря. Она отправилась в Украину и вскоре будет преподнесена Митрополиту Онуфрию.

"Сегодняшний день - это день нашей ответственности, и время, в которое мы вступаем - это время нашей ответственности, поэтому особая молитва за Православную Церковь Украины во главе с Митрополитом Онуфрием - она должна быть очень важной и личной", - подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Миропросительница» – это один из редких образов Пресвятой Богородицы. На нем Божия Матерь изображена без Богомладенца, молящейся, со свитком в руке. Для свитка избрана соответствующая надпись: «Владыко Многомилостиве, Господи, благослови люди Своя миром». Перед этим образом в особенности молятся о водворении мира и утверждении любви и единства.

"Мы верим, что по молитвам Пресвятой Богородицы, Просительницы мира, Господь помилует многострадальную Украинскую землю и Церковь", - говорят сестры монастыря.