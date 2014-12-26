В Луцке состоялся литературный вечер памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира

25 декабря, по благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта, в стенах луцкого Дворца Культуры состоялся литературный вечер памяти Блаженнейшего митрополита Владимира, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

«Пастырь добрый душу свою возлагает за овец», - сказал Господь. Именно как доброго пастыря вспоминают верующие Украинской Православной Церкви уже отошедшего в вечность Предстоятеля нашей Церкви блаженной памяти Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. С именем этого выдающегося Киевского митрополита связана целая эпоха в истории Православия в Украине - эпоха церковного возрождения.

После молитвы «Царю Небесный» к собравшимся обратился председатель Информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук.

Он передал благословение и приветствие от митрополита Волынского и Луцкого Нифонта, а также отметил, что проведение этого литературного вечера именно 25 декабря является признаком действия Промысла Божия.

«На днях мы переживаем очень важный и благодатный период - период Рождественского поста, который готовит нас к радостному празднику Рождества Христова. А 25 декабря не только западный мир, но и 10 Поместных Православных Церквей уже отмечают Рождество Христово, а наша Церковь сегодня вспоминает память святителя Спиридона Тримифунтского которого, в частности в Греции, почитают наравне со святителем Николаем. И мы сегодня здесь будем вспоминать еще одного святого - нашего Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Владимира, который является для нас живым, ведь в Бога нет мертвых, а все живые. И предстоит ныне Престолу Всевышнего и верю, что сейчас Блаженнейший Владимир помолиться за каждого из нас здесь присутствующих», - сказал отец Валентин Марчук.

Программа литературного вечера была основана на поэтических произведениях Блаженнейшего Владимира. В истории нашего и вселенского Православия он вошел как выдающийся архипастырь, богослов, но Блаженнейший имел также и большой поэтический талант, оставив после себя много стихов.

Несколько песенных композиций на поэтические строки пера Блаженнейшего Митрополита Владимира выполнил и хор воскресной школы при Свято-Покровском кафедральном храме «Покров» под руководством Ирины Гайдучик.

В завершение вечера после молитвы «Достойно есть» хор спел «Вечную память» Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру.