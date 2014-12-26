УПЦ начала подготовку программы адресной помощи жителям Донбасса

Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви и благотворительный фонд «Фавор» начали совместную работу над проектом разработки и реализации программы адресной помощи в епархиях УПЦ жителям Донецкой и Луганской областей и вынужденным переселенцам, сообщает «ФОМА в Украине».

25 декабря в Киеве состоялась первая организационная встреча председателя отдела протоиерея Владислава Диханова с представителями фонда. Ее участники обсудили цель проекта, утвержденного 23 декабря Священным Синодом УПЦ (журнал заседания № 68), основные задачи и ожидаемые результаты.

В задачи программы входит сбор средств на счет БФ «Фавор» для оказания адресной помощи по заявкам, собранным волонтерами православных общин и для организации питания нуждающихся при храмах.

Согласно заявкам, созданных при храмах волонтерских групп, фонд будет закупать все необходимое людям, а доставку гуманитарного груза на места обеспечит Синодальный отдел УПЦ.

Оказать посильную помощь можно через платежную систему на сайте фонда «Фавор». Прием пожертвований возможен из любой страны мира в любой валюте.