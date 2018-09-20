В Кропивницком на территории храма УПЦ байкеры выложили крест из свечей

В Крапивницком на территории Благовещенского храма УПЦ 18 сентября состоялась встреча сообщества байкеров с духовенством.

В храме участники мероприятия почтили память погибших собратьев молитвой, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

На церковном дворе байкеры выложили крест из свечей.

«Возможно, это немного неформально для Церкви. Сейчас такое время, что Церковь не может находиться в стенах или на территории, она должна выходить к людям. Сегодняшняя наша молитва об упокоении – это наше внимание к людям, которые нуждаются в этом, для них это очень важно. Мы дружим уже не первый год, совместно проводим различные мероприятия», - рассказал протоиерей Иоанн Верескун.