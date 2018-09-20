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Запорожская епархия УПЦ передала Мелитопольской горбольнице сертификат на покупку оборудования

14:05, 20 сентября 2018
Православие
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Мелитопольской городской больнице передали сертификат на приобретение оборудования / hramzp.ua

В рамках проводимого в Запорожской епархии ежегодного благотворительного марафона «Любовь милосердствует» Мелитопольской городской больнице №-2 был передан сертификат на приобретение нового медицинского оборудования для инфекционного отделения больницы.

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, о том, что детское инфекционное отделение нуждается в оснащении владыка Лука узнал из интернета, из новостей. После чего благочинный Мелитопольского церковного округа протоиерей Максим Смирнов сообщил, что епархия сможет помочь с приобретением кровати. 

По словам заведующего отделением интенсивной терапии больных всех возрастов обособленного подразделения «Инфекционная больница» Александра Сушко, новое оборудование разместят в реанимации в боксе для детей.

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