Семинаристы передали воспитанникам Одесского дома-интерната для детей инвалидов наборы для рисования

Сотрудники социального отдела Одесской епархии совместно со студентами первого курса Одессой духовной семинарии 19 сентября посетили Одесский дом-интернат для детей инвалидов.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, данное социально-медицинское учреждение создано для постоянного проживания детей от 4 до 18 лет с особенностями умственного и физического развития (умеренная умственная отсталость). Сегодня количество подопечных приюта насчитывает 103 человека.

От лица Одесской епархии подопечным интерната была передана помощь в виде наборов для рисования, включающих альбомы для рисования и акварель.