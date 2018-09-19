Патриархия Грузии выступила против идеи промышленной культивации марихуаны в стране

Патриархия Грузинской православной церкви выступила с резким заявлением по поводу идеи промышленной культивации марихуаны в стране и ее дальнейшего экспорта за границу.

Об этом сообщает EADaily.

«Православная церковь Грузии, ее предводитель, архиереи, духовные лица и верующие однозначно и категорически против легализации выращивания и реализации марихуаны (конопли) в любом виде и с любой целью. Это является единым настроем Церкви и неизменным отношением, так как последствия легализации будут крайне плачевными», - сказано в заявлении.

Кроме того, в патриархии опровергли утверждения, что не все священнослужители категоричны относительно легализации марихуаны.

«В связи с законопроектом о культивировании марихуаны (конопли) в соцсетях и медиа периодически распространяется информация, якобы часть священников не имеет резко отрицательного отношения, что церковь уступила позиции, и реально противостоят только отдельные духовные лица, что совершенно не соответствует правде. Это общий настрой церкви и неизменное отношение, так как результаты этого будут весьма плачевны для нашего населения», — отметили в патриархии.

15 сентября правительство Грузии инициировало в парламенте законопроект о легализации выращивания конопли в медицинских и косметических целях для вывоза на экспорт. Этот шаг властей впридачу к недавней легализации курения марихуаны вызвал недовольство Грузинской православной церкви и ее лидера — католикоса-патриарха Всея Грузии Илии II. Реагируя на жесткую реакцию ГПЦ, правящая партия «Грузинская мечта» решила отложить рассмотрение вопроса в парламенте.