В Киеве 16 октября начнутся церковные курсы по подготовке к семейной жизни

Уникальные церковные курсы по подготовке к семейной жизни «Вместе навсегда» начнутся 16 октября в Киеве.

Организатор цикла просветительских встреч — Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи, сообщает "Фома".

Лекторами выступят родители восьмерых детей протоиерей Николай и матушка Виктория Могильные, а также акушер-гинеколог Александр Ломыкин и юрист иерей Георгий Лайков.

По словам организаторов, курсы направлены на ознакомление молодежи с необходимыми знаниями о таинстве брака, различиях мужского и женского восприятия, рождении и воспитании детей, векторах преодоления кризисных ситуаций и конфликтов в семье.

Как сообщила на своей странице в Facebook матушка Виктория, всего лекций будет двенадцать, это:

– «Основы семьи» (отец Николай и матушка Виктория);

– «Любовь или влюбленность. Любовь в действии» (отец Николай и матушка Виктория);

– «Конфликты и их последствия» (отец Николай и матушка Виктория);

– «Взаимное познание. Аспекты зрелости. Жизненные ценности» (отец Николай и матушка Виктория);

– «Ответственное родительство. Права и обязанности родителей» (отец Николай и матушка Виктория);

– «Пара и ее отношения с родителями и окружающими людьми» (отец Николай и матушка Виктория);

– «Физиология супружеской жизни» — три лекции (Александр Ломыкин);

– «Церковный и гражданский брак» (отец Николай и отец Георгий)

– «Тайна прощения» (все лекторы курса);

– «Воспитание в семье» (отец Николай и матушка Виктория).

Занятия будут проходить по вторникам (с 19.00) в галерее-ризнице «Чудотворные иконы Афона» (г. Киев, ул. Ярославов вал, 1, у станции метро «Золотые ворота»).