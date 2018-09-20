В день Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября престольный праздник отметит храм Киевской духовной академии

Божественную литургию в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября и всенощное бдение накануне совершит в храме Рождества Пресвятой Богородицы - Киевской духовной академии и семинарии Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Богослужения будут транслировать в прямом эфире на странице КДАиС в Facebook, сообщает "Фома".

Принять участие в престольном празднике храма приглашаются все желающие.

Храм находится на территории Святой Успенской Киево-Печерской лавры, на Дальних пещерах.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

20 сентября

15.30 – акафист Рождеству Божией Матери;

16.45 – встреча Блаженнейшего Митрополита Онуфрия;

17.00 – всенощное бдение.

21 сентября

6.45 – водосвятный молебен;

7.25 – начало чтения Часов;

7.45 – встреча Блаженнейшего Митрополита Онуфрия;

8.00 – праздничная Божественная литургия.

*** История церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Дальних пещерах началась около 1062 года, когда здесь еще при жизни преподобных Антония и Феодосия был построен первый наземный храм Успения Божией Матери. В первой половине XVII века он стал именоваться в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Нынешняя каменная церковь в стиле барокко построена в 1696 году на средства родственника гетмана Мазепы, белоцерковского полковника Константина Мокиевского, при архимандрите Мелетии (Вуяхевиче). Она является шедевром украинской архитектуры XVII века. В начале XIX столетия по проекту Александра Якушкина у подножия церкви была достроена галерея в виде открытой аркады.

Первоначальное внутреннее убранство церкви не сохранилось. В наше время храм был отремонтирован и заново расписан. Сейчас это академический храм, где приобретают опыт богослужения учащиеся Киевских духовных академии и семинарии.