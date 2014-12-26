Сумская епархия УПЦ отправила более 20 т гуманитарной помощи жителям Луганской области

Сумская епархия Украинской православной церкви отправила гуманитарный груз общим весом более 20 тонн жителям Луганской области, пострадавшим от военных действий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии УПЦ, гуманитарная помощь была отправлена вечером 25 декабря от Сумского епархиального управления.

Согласно сообщению, груз был собран усилиями православных в приходах Сумской епархии в рамках благотворительной акции, прошедшей на праздник Святителя Николая 19-21 декабря.

«Сегодня большой грузовик с продуктами и вещами первой необходимости уже находится в пути к пункту назначения. Вместе с ним в зону АТО едет и точная копия святыни сумской земли – образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни». Перед отправкой гуманитарной помощи Архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий прочитал молитву о путешествующих, а также освятил автомобиль. Получателем груза будет Ровеньковская епархия УПЦ, которая займется дальнейшим его распределением и доставкой нуждающимся. Второй этап благотворительной акции в помощь мирным жителям Луганской области планируется провести 18-19 января 2015 года», – отмечает пресс-служба.