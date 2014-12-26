Храмы в Украине должны быть неприкосновенны, тем более в дни перед Рождеством - Владимир Легойда

Председатель Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда призвал прекратить насилие в отношении верующих в Украине. Об этом сообщает СИНФО МП.

В частности, В.Легойда сообщил, что поступают новости о захвате неизвестными храмов Украинской Православной Церкви в Ровенской области. Объектами нападений, как сообщают украинские СМИ, стали Свято-Успенский храм в селе Птичья и церковь равноапостольной Марии Магдалины в селе Бадивка в Острожском районе.

«Я призываю людей, которые вламываются в храмы, остановиться, осознать, прочувствовать, что подобная агрессия ‑ тем более в те дни, когда весь христианский мир празднует Рождество, ‑ совершенно недопустима», ‑ заявил В.Легойда.