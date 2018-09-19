Митрополит Павел сказал, что против Киево-Печерской лавры готовятся провокации

В адрес Киево-Печерской лавры продолжают поступать угрозы.

Об этом сообщил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской обители митрополит Павел в своем обращении, опубликованном 18 сентября на YouTube-канале лавры, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сейчас раздаются угрозы, что 14 октября, на Покрову, будет снова захват святынь. Мы здесь проповедуем Христа, Распятого и Воскресшего из мертвых, и призываем всех быть христианами не по букве, а по жизни», – сказал владыка Павел.

Наместник подчеркнул, что священнослужители лавры не занимаются политикой, не подстрекают людей восставать друг против друга, а молятся «о своей Богом хранимой стране Украине, ее власти и воинстве».

«Мы должны усилить молитвы о нашей святыни, мы должны защитить ее», – отметил митрополит Павел.