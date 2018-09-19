На Киевщине освятили Свято-Покровский храм УПЦ
16:36, 19 сентября 2018Православие
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Освящение храма / bilatserkva.church.ua
Митрополит Августин 18 сентября освятил Свято-Покровский храм в селе Владимировка и совершил в нем первую Божественную литургию.
Как сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии УПЦ, владыка Августин поблагодарил настоятеля и всех, кто потрудились над сооружением храма Божиего.
Ктиторам храма и активным прихожанам он вручил церковные ордена и архиерейские грамоты.
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