На Киевщине освятили Свято-Покровский храм УПЦ

Митрополит Августин 18 сентября освятил Свято-Покровский храм в селе Владимировка и совершил в нем первую Божественную литургию.

Как сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии УПЦ, владыка Августин поблагодарил настоятеля и всех, кто потрудились над сооружением храма Божиего.

Ктиторам храма и активным прихожанам он вручил церковные ордена и архиерейские грамоты.