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На Киевщине освятили Свято-Покровский храм УПЦ

16:36, 19 сентября 2018
Православие
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Освящение храма / bilatserkva.church.ua

Как сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии УПЦ, владыка Августин поблагодарил настоятеля и всех, кто потрудились над сооружением храма Божиего.

Ктиторам храма и активным прихожанам он вручил церковные ордена и архиерейские грамоты.

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