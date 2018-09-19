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В Днепре священники УПЦ обсудили особенности тюремного служения

14:50, 19 сентября 2018
Православие
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В Днепре состоялось собрание духовенства по тюремному служению / eparhia.dp.ua

В Днепре 18 сентября  состоялось ежегодное собрание духовенства епархий Украинской Православной Церкви, которые отвечают за взаимодействие с территориальными подразделениями Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Открыл конференцию митрополит Ириней и руководитель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы протоиерей Виктор Яценко, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

Всеукраинская научно-практическая конференция была посвящена инновационным подходам к взаимодействию капелланов УПЦ с учреждениями исполнения наказаний Украины. Тема форума: «Инновационные подходы в организации взаимодействия отделов пастырской опеки пенитенциарной системы епархиальных управлений Украинской Православной Церкви с органами и учреждениями исполнения наказаний Украины».

В этом году в Днепр съехались все старшие тюремные священники епархий, а также священники, которые опекают следственные изоляторы. Это главная особенность собрания – сделать акцент именно на следственных изоляторах. Всего их в нашей стране 24. Основная проблематика – координация духовно-пастырской деятельности на современном этапе.

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