Митрополит Антоний рассказал о святом, которого знал лично

Воспоминания митрополита Антония (Паканича) о праведном Иове Угольском в день памяти святого, который Церковь отмечала 18 сентября.

– Нет более трудной задачи, чем рассказать о святом, притом так, чтобы собеседник явственно представил и пережил то, что чувствовал ты соприкасаясь и пересекаясь с ним наяву.

Есть в мире чувства, для которых у нас еще нет слов и выражений. Омертвевшие слова не передадут всю красоту живой души удивительного человека.

Таковым для меня стал преподобный Иов Угольский.

Необыкновенная личность архимандрита Иова (Кундри) сильно повлияла на мою жизнь. Память о нем и наших встречах крепко и глубоко укоренилась во мне и отразилась на моем восприятии жизни, мира, людей, показала высоту человеческого служения ближним, Церкви, Богу.

Чем больше времени проходит со дня кончины преподобного Иова, тем труднее верится, что этот святой человек жил среди нас, что мы ходили с ним одними тропами, видели одни места, горы, речушки, деревья.

Для меня святой Иов находится в ряду любимейших святых. И одним из главных приобретений своей жизни считаю знакомство с преподобным: я слышал и видел его.

И каким он вошел в мою жизнь еще в юности, таким он и остался для меня сейчас.

К сожалению, я тогда до конца не осознавал, что знакомство с ним было настоящим чудом в моей жизни.

Земная жизнь необратима, но у верующих есть знание, попирающее все земные законы природы – вера в бессмертие. Наша вечная жизнь во Христе. Это утешает и наполняет смыслом жизнь.

Много удивительных историй о жизни преподобного Иова и чудесах, связанных с его именем, можно услышать до сих пор от людей, которые знали его лично или передают услышанное.

Они помнят и любят его, верят в его молитвы и заступничество.

Вся жизнь святого, родившегося в маленьком селе Иза под Хустом в Закарпатье, была плотно связана с милым его сердцу краем. Именно здесь проходило служение старца, именно эти места отмечены подвигом преподобного и многих других подвижников, положивших свои жизни за чистоту православной веры, стоявших до конца за истину в условиях постоянной борьбы с угрозой для жизни.

У Закарпатья своя особая судьба. На протяжении столетий здесь велось планомерное уничтожение православия. Православные русины стали хранителями православной веры и ее верными защитниками. Те, кто не сдался и ценой собственной жизни защищал веру предков, вписаны в Великую Книгу Жизни и пребывают с Господом.

В Закарпатье как будто сама природа своей величественной, аскетической красотой гор и лесов, крутых перепадов вершин и долин с редкими и скупыми поселениями призывает к самопогружению, размышлениям в молчании, молитве и аскезе.

Архимандрит Ефрем (Молнар), много общавшийся с преподобным Иовом и отпевавший его, писал о нем:

«Он был для монахов и простых мирян примером... Его человеческими качествами были трудолюбие, простота во взаимоотношениях, милосердие, смиренность».

Преподобный был настолько любим монахами, которым он кротко разъяснял основы веры, рассказывал о событиях, свидетелем которых стал, личным примером учил братолюбию и смирению, что на старца возлагают обязанность быть духовником не только для Городиловского скита, куда он был назначен, но и для Мукачевского монастыря. Последний незадолго перед этим вернули православным.

Но в скором времени монастыри начинают закрывать, и в результате вынужденных переездов из одного храма в другой старец становится настоятелем церкви святого Димитрия Солунского в селе Малая Уголька Тячевского района, где некогда был древний монастырь. Здесь он служил до своей кончины 28 июля 1985 года.

Святой праведник запомнился верующим бессребреником и глубоко смиренным человеком, милосердным, любящим людей и Бога, но при этом стойким борцом за веру, ревнителем православия.

Желаю всем нам подражать в верности Господу, стойкости в вере, желанию защищать нашу Церковь примеру преподобного Иова Угольского.

Пусть молитвами преподобного и богоносного отца нашего Иова, изрядного угодника Христова и великого молитвенника и заступника Карпатской земли, мы обретем мир душевный и крепость, которые помогут нам преодолеть любые трудности!

"Православная жизнь".