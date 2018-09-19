На Черниговщине отметили 255-летний юбилей освящения собора Рождества Богородицы

В день памяти святого пророка Захарии и праведной Елизаветы, 18 сентября, православные отметили 255-летний юбилей освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы в городе Козелец, на Черниговщине.

Как сообщает Черниговская и Новгород-Северская епархия УПЦ, в этот день также отметили 25-летие возобновления богослужений после закрытия храма в начале ХХ века.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После благодарственного молебна по городу прошел крестный ход.