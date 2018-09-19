В Бресте православные отметили 370-летие мученичества святого преподобномученика Афанасия

В Бресте (Беларусь) 18 сентября православные почтили память святого преподобномученика Афанасия, игумена Брестского.

Как сообщает пресс-служба Гомельской епархии, 370 лет назад, в 1648 году, в этот день святой Афанасий, игумен монастыря святого преподобного Симеона Столпника был расстрелян гайдуками (повстанцами), отказавшись отречься от Христа и Православной веры, на том месте, где сейчас находится обитель святого преподобномученика Афанасия, игумена Брестского.

Праздничные торжества начались 18 сентября с традиционного крестного хода, который возглавил архиепископ Иоанн, а также духовенство Брестской епархии. Помолившись святому преподобномученику Афанасию у памятника, воздвигнутого у кафедрального собора Бреста, православные совершили молитвенное шествие до мужского монастыря преподобномученика Афанасия города Бреста.

Праздник собрал вместе паломников из Польши, Беларуси, Украины и России.

Божественную литургию во святой обители возглавил Митрополит Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Митрополит Павел вознес ко Господу молитву о мире в Украине.