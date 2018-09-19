В Днепровском СИЗО митрополит Ириней освятил часовню в честь праведного Петра Калнышевского

На территории Днепровского учреждения исполнения наказаний № 4 (СИЗО) 18 сентября состоялся молебен перед поклонным крестом на месте строительства храма-часовни в честь преподобных отцов Киево-Печерских, который будет предназначен для сотрудников и персонала учреждения.

По окончании молебного пения, в благословение за труды, правящий архиерей вручил грамоты, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

Затем состоялось освящение и открытие часовни в честь святого Петра Калнышевского, гетмана украинского казачества, который закончил свою жизнь в тюрьме, в Соловецком лагере. Освящение совершил митрополит Ириней. Новая часовня расположена на 5-м этаже в новом корпусе максимального уровня безопасности, где отбывают наказание пожизненно заключенные.

Днепровское СИЗО, является единственным учреждением на территории Украины, где расположено два храма и пять часовен для пастырской и душепопечительской заботы о заключенных.