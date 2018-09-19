Митрополит Антоний рассказал о действиях УПЦ в ответ на решение Фанара

Важнейшие решения Украинской Православной Церкви принимаются на Священном Синоде, возможно будет созван Архиерейский Собор.

Об этом заявил управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний в интервью «РБК-Украина», сообщает Центр информации УПЦ.

«Важнейшие решения УПЦ принимаются на Священном синоде. Мы решаем все коллегиально. Возможно, даже будет созван и Архиерейский Собор. Но свою позицию мы уже высказали: это недружелюбные, неканонические действия Константинополя относительно другой Православной Церкви», - отметил митрополит Антоний.

Вместе с тем он подчеркнул, что «объединиться - достаточно сложная вещь» и «если бы это было легко, то за двадцать пять лет это уже бы произошло».

Также митрополит Антоний отметил, что УПЦ в своих решениях ориентируется «на людей церковных», потому что «большая часть украинских православных являются членами канонической УПЦ».

При этом управляющий делами УПЦ уверен, что новую украинскую Церковь, созданную Вселенским Патриархом «ни одна Церковь, кроме Константинопольской, не признает».

«А как может создаться каноническая структура неканоническим путем? Она априори будет неканонической… Я не знаю, почему на Фанаре забыли о других событиях 20-х годов, когда турецкое руководство создавало Турецкую Православную Церковь, которая не была бы связана с греческим православием. Учитывая ту боль, которую тогда чувствовала сама Константинопольская Церковь, она должна понимать последствия своих нынешних действий в Украине. Почему они об этом все забыли - я не знаю», - подчеркнул митрополит Антоний.

«Мы живем в демократической стране, где как минимум декларируется право на жизнь на основе законов. И мы будем использовать все законные методы. Также у нас есть документ, который называется "Основы социальной концепции УПЦ", согласно которому, в очень сложных ситуациях - я процитирую: "Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению". Это крайняя мера, но она зафиксирована в нашей социальной концепции, утвержденной собором архиереев», - подытожил управляющий делами УПЦ.