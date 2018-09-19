Почему Архангел Михаил считается небесным покровителем Киева

Православные 19 сентября вспоминают чудо архистратига Михаила в Хонех.

Почитание святых в Православии является важной составляющей духовной жизни христианина. Общеизвестно, что святцы напоминают верующему о дне Небесного Покровителя, его подвиге и особом молитвенном предстательстве. В совокупности это побуждает христианина не забывать о духовном ориентире и возможности просить у святого ходатайства перед Богом. Однако таким «функционалом» не исчерпывается значение агиологии, или науки о святых и их прославлении в Церкви.

Интересно, что те, которые почитаются как святые, могут сами многое рассказать о людях, которые их прославляют. Иными словами, почитание святых предстает как своего рода духовный портрет общества.

В этой связи интересно заметить, кто на территории нынешней Украины – исторической Руси, почитался как святой, и был молитвенно чтим народом. Ответ на этот любопытный вопрос подает богатую пищу для размышления, поскольку на Руси первыми, кто был прославлен, оказались – благоверные князья Борис и Глеб. Ни монахи, ни архиереи или мученики, а страстотерпцы княжеского рода, показавшие смирение и веру в обстоятельствах, при которых это выглядит почти невероятным – на вершине государственной власти.

Если хронологически подойти к тому же вопросу, то из жителей Руси первым, кто достиг святости, была женщина – княгиня Ольга. Ее почитание «во святых» также показательно, ведь во Христа сумела облечься воительница, которая до этого беспощадно тысячами истребляла врагов.

Среди подобных наблюдений внимания заслуживает и почитание архангела Михаила в сердце исторической Руси – Киеве. Как и в предыдущих случаях, обращенность в молитвах к Архистратигу Небесных сил неслучайна. В самом общем смысле она свидетельствует о духовной победе: Бога над дьяволом, христианства над язычеством, света над тьмой, добра над злом.

К такой мысли приводит история Крещения Руси во времена св. равноап. князя Владимира Великого. Начиная с Киева, изваяния идолов, через которых воздавалось поклонение бесам, уничтожались, а на их месте строились храмы. Посредством такого изменения верующий народ старался освятить землю, где стояли кумиры. Известно, что когда идол Перуна был сброшен с холмов Днепра в реку, то некоторые язычники, остававшиеся верными своему культу, восклицали: «Выдыбай наш государь, боже, выдыбай». Изваяние же выдыбало, или всплыло, на берег, отчего место то получило называние «Выдубичи». Впоследствии идол все же утопили, а первый митрополит Киевский Михаил благословил построить на том месте монастырь в честь Архистратига Михаила в знамение победы над дьяволом. До сих пор та обитель именуется Выдубицкой.

Продолжателем традиции почитания архангела был внук благоверного князя Ярослава Мудрого Святополк (не путать со Святополком – сыном Владимира, который убил свв. Бориса и Глеба), который носил в крещении имя Михаил. Именно он заложил в начале XIII века на Старой киевской горе Михайловский златоверхий собор. Крещение князя во имя Архистратига также было неслучайным, поскольку этим подчеркивалась непримиримая к недругам политика князя.

Примечательно, что любовь киевлян к Архистратигу Михаилу сохраняется с великокняжеских времен до наших дней. Как свидетельствуют историки, с XVI века это почитание было зафиксировано не только топонимически – в церковных сооружениях, но и геральдически – на гербе Киевского воеводства. До наших дней это изображение претерпело различные изменения: менялось расположение меча в руке архангела, его одеяние, цвета фона. В советское время вообще было принято решение создать новый герб УССР, однако нововведение с изображением серпа, молота и каштанов просуществовало не более 30 лет. В 1995 году киевский герб вернул на свой щит Архистратига Михаила.

Следует признать, что и сегодня сохраняется особое почитание Архистратига Небесных сил бесплотных среди киевлян: как христиан, так и тех, кто только на пути к Церкви. В представлении горожан изображение архангела олицетворяет собой победу добра над злом, способности с Божьей помощью превозмочь трудности и беды.

Информационно-просветительский отдел УПЦ.