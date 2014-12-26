В УПЦ заявляют о захвате сразу двух храмов в Ровенской епархии этой ночью

В ночь с 25 на 26 декабря произошел захват двух храмов Ровенской епархии УПЦ: в селе Бадивка Острожского благочиния и в селе Птичье Дубенского благочиния.

Об этом "УНИАН-Религии" сообщили в информационном отделе УПЦ.

Верующие этих приходов несколько раз перекрывали трассу Киев-Чоп, однако акция пока осталась безрезультатной.

Одновременно этой же ночью произошла попытка захвата храма в селе Повча Ровенской области. "Не смотря на силовое давление, прихожане смогли отстоять свой храм", - сообщают в УПЦ. Но, как отмечают в Ровенской епархии, ситуация накаляется.

Как сообщает ровенский сайт "Все - сайт честных новостей", цитируясекретаря Ровенской епархии УПЦ отца Виталия, "на Ровенщине неизвестные люди захватили две церкви".

"В настоящее время неизвестные люди захватили два храма - Свято-Успенский храм в селе Птичье и церковь Равноапостольной Марии Магдалины в селе Бадивка в Острожском районе. Это было осуществлено при содействии радикально-националистической организации, пока не знаю какой именно, это были молодые люди в черных балаклавах. Прихожане в знак протеста перекрыли трассу. У нас есть все соответствующие документы, удостоверяющие право собственности на церкви. Если прихожане обратятся в суд и правда будет на их стороне, тогда мы не будем возражать. На сегодняшний день мы не просто хотим вернуть храмы, но и обратиться в соответствующие органы, которые бы наказали виновных в силовом захвате церквей, - сообщил отец Виталий.

В свою очередь пресс-секретарь УПЦ КП Василий Рудницкий сообщил, что "никто не захватывал храмы, люди просто пришли помолиться".

"Община зашла в свой храм помолиться, ведь церковь принадлежит общине. Мы строим свой дом и имеем право там жить. Я не имею информации, что это люди в балаклавах захватили храмы, я знаю, что это обычные верующие пришли помолиться", - рассказал Василий Рудницький.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук написал "относительно комментария секретаря Ровенской епархии УПЦ КП, то меня радует его фраза, что как будто-то ничего необычного, просто люди пришли утром в церковь помолиться".

"В селе? В 6 часов утра? И это не Рождество и не Пасха. С болгарками, срезали замки, потому что так уж хотелось помолиться. Я очень это понимаю, потому что сам родом из села. Браво! Приятно, что у нас по селам такие верующие люди и так горячо хотят молиться", - обратил внимание Николай Данилевич.