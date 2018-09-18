На Закарпатье православные отметили 10-ю годовщину прославления преподобного Иова Угольского
22:29, 18 сентября 2018Православие
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10-ая годовщина прославления преподобного Иова Угольского / фото Мукачевской епархии
В 10-ю годовщину прославления преподобного Иова Угольского, 18 сентября, в храме в честь преподобного Димитрия Солунского в селе Малая Уголька Закарпатской области, где покоятся мощи святого, совершили литургию.
Перед началом богослужения была освящена роспись этого храма, сообщает пресс-служба КДА.
Богослужение возглавил митрополит Марк в сослужении представителей епископата и духовенства. За богослужением молилось много верующих и духовных чад преподобного.
Во время литургии были вознесены молитвы о мире в Украине.
После богослужения был совершен молебен перед мощами святого.
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