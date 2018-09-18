На Закарпатье православные отметили 10-ю годовщину прославления преподобного Иова Угольского

В 10-ю годовщину прославления преподобного Иова Угольского, 18 сентября, в храме в честь преподобного Димитрия Солунского в селе Малая Уголька Закарпатской области, где покоятся мощи святого, совершили литургию.

Перед началом богослужения была освящена роспись этого храма, сообщает пресс-служба КДА.

Богослужение возглавил митрополит Марк в сослужении представителей епископата и духовенства. За богослужением молилось много верующих и духовных чад преподобного.

Во время литургии были вознесены молитвы о мире в Украине.

После богослужения был совершен молебен перед мощами святого.