В американском штате Нью-Джерси построят православный храм

Митрополит Иларион освятил закладку нового православного храма Архистратига Михаила в американском городе Уэйн (штат Нью-Джерси).

Об этом сообщает российское информагенство.

"Закладка нового храма - редкое и очень значимое событие в жизни этой епархии и всего русского зарубежья, и память об участии в нем останется у людей на всю жизнь", - рассказал настоятель церкви протоиерей Георгий Зеленин.

По его словам, приход в честь архистратига Михаила был создан еще в 1944 году в австрийском городе Заульгау при лагере для перемещенных лиц, его основал священник Иулиан Ольховский. Позже, когда лагеря в Европе закрывались, большое число прихожан, как и сам настоятель, перебрались в Северную Америку и объединились вокруг своего священника, поселившегося в город Патерсон в Нью-Джерси.

"Сначала служили в арендованной части зоомагазина. За стенкой кричал попугай, а тут служили литургию - так вспоминают это время старые прихожане", - рассказал отец Георгий.

Потом был куплен протестантский опустевший храм, который приспособили под православное богослужение: построили иконостас, на крыше установили купол. Через короткое время приход стал самым многочисленным приходом РПЦЗ на всем восточном побережье.