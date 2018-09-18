На Житомирщине освятили место под строительство нового храма УПЦ

Митрополит Никодим 16 сентября освятил место под строительство нового храма в селе Слободище, на Житомирщине.

Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ, месяц назад в Слободище впервые более чем за 70 лет совершили Богослужение.

Новый храм будет построен в честь святителя Николая чудотворца.