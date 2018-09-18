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На Житомирщине освятили место под строительство нового храма УПЦ

13:18, 18 сентября 2018
Православие
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На Житомирщине освятили место под строительство нового храма / zhytomyr-eparchy.org

Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ, месяц назад в Слободище впервые более чем за 70 лет совершили Богослужение.

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Новый храм будет построен в честь святителя Николая чудотворца.

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