На Житомирщине освятили место под строительство нового храма УПЦ
13:18, 18 сентября 2018Православие
2385 0
На Житомирщине освятили место под строительство нового храма / zhytomyr-eparchy.org
Митрополит Никодим 16 сентября освятил место под строительство нового храма в селе Слободище, на Житомирщине.
Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ, месяц назад в Слободище впервые более чем за 70 лет совершили Богослужение.
Новый храм будет построен в честь святителя Николая чудотворца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter