В Прилуках в день памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского православные совершили крестный ход
11:50, 18 сентября 2018Православие
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День памяти святителя Иоасафа / orthodox.cn.ua
В день памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского, 17 сентября, архиепископ Климент совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе города Прилуки.
На литургии была вознесена молитва о мире в Украине, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.
После литургии состоялся традиционный крестный ход в село Замистя, где находится храм-памятник святителю Иоасафу.
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