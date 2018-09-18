В Прилуках в день памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского православные совершили крестный ход

В день памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского, 17 сентября, архиепископ Климент совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе города Прилуки.

На литургии была вознесена молитва о мире в Украине, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

После литургии состоялся традиционный крестный ход в село Замистя, где находится храм-памятник святителю Иоасафу.