В Днепре митрополит Ириней благословил открытие детского фестиваля

На берегу Днепра в креатив-клубе «Бартоломео» 17 сентября состоялся XII благотворительный региональный фестиваль «Мама + Я».

Открытие праздника благословил митрополит Ириней, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В нем приняли участие более трех тысяч детей, более 400 приемных семей и детских домов семейного типа, около 20 интернатов и детских домов Днепропетровщины.

Второй фестиваль в этом году проводился также в Запорожье и впервые состоялся в Кропивницком. Финальной частью мероприятия стал Днепр.

Этот детский праздник каждый год готовится силами меценатов и волонтеров. Для детей были организованы соревнования по футболу, творческие конкурсы, концерты, веселые старты, анимационные игры, семейные эстафеты, художественные и творческие мастер-классы и многое другое. Победители получили ценные призы, а все участники – сладости и игрушки.

Также в рамках фестиваля дети и их воспитатели смогли бесплатно получить профессиональные консультации юристов и психологов.